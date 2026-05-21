Петербуржцев предупредили об ограничении мобильного интернета

В Санкт-Петербурге в целях безопасности может быть ограничена работа мобильного интернета, предупредил губернатор Александр Беглов.

«В целях безопасности передача данных в сетях мобильной связи может быть ограничена. Прошу отнестись к этой необходимой мере с пониманием», – говорится в сообщении Беглова в его канале в «Максе».

Губернатор предложил использовать городской вайфай, чтобы оставаться на связи.

С 14:41 мск на всей территории Ленинградской области действует режим опасности БПЛА, уточнил глава региона Александр Дрозденко. «Возможно понижение скорости мобильного интернета», – написал он в «Максе».

Тремя часами ранее беспилотная опасность объявлялась в воздушном пространстве Лужского района Ленобласти.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube