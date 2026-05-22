В Петергофе при пожаре в конюшне погибли 18 лошадей

В Петергофе произошел пожар на территории конно-спортивной тренировочной базы. В результате погибли 18 лошадей.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании в Петродворцовом районе поступило около двух часов ночи. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.
К тушению огня от МЧС привлекалось семь единиц техники и 28 человек личного состава. Среди людей пострадавших нет.
По данным местных СМИ, при пожаре погибли 18 лошадей. Причины возгорания устанавливаются.
