На ПМЭФ назвали одну из главных проблем российского бизнеса

Низкая производительность труда – одна из ключевых проблем бизнеса в России. Об этом заявил глава «Опоры России» Александр Калинин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сегодня, чтобы выжить, нужно задуматься прежде всего о том, как ты на своем предприятии используешь труд? Если выручка на одного человека крайне низкая – значит, первый резерв – не бежать в банк за кредитами, а сделать так, чтобы на одного человека выручка была существенно выше», – рассказал Калинин «Известиям».

Далеко не все компании занимаются решением этой проблемы, отметил глава отраслевого объединения. Вместо этого они обращаются за дорогими банковскими ссудами. Это нельзя назвать оптимальным выходом из положения.

Рост производительности труда требует комплексного подхода, который включает как управленческие, так и технологические решения, пояснил Калинин. Следует активнее использовать в том числе технологии искусственного интеллекта и развивать цифровые сервисы. Подобный подход позволит повысить выручку на одного сотрудника.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube