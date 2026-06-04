Страны БРИКС обеспечивают половину глобального экономического роста

Государства, входящие в БРИКС, обеспечивают 50% роста мировой экономики. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«В странах БРИКС сейчас 50% глобального экономического роста, в семерке (G7) – меньше 20% глобального экономического роста», – сказал Орешкин по полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если ты раньше был на вершине мира, ты мог диктовать и задавать основы развития, ты себя чувствовал уверенно. Сейчас у тебя этой возможности нет, ты начинаешь паниковать, суетиться, вводить санкции. Это, конечно, будоражит весь мир», – добавил замглавы администрации президента.

В то же время на фоне этой международной турбулентности перед Россией открываются возможности экономического роста. «Этим нужно пользоваться для движения вперед», – подчеркнул Орешкин.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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