Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, жителей просят не выходить на улицу

Сегодня утром Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Жителям города следует оставаться в своих домах.

«Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», – говорится в сообщении губернатора в «Максе».

Беглов также попросил петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Он предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

Ранее в Северной столице была объявлена беспилотная опасность. Аэропорт Пулково приостановил работу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил, что в небе над регионом за два часа сбили 86 БПЛА. «Боевая работа продолжается», – написал он в «Максе».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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