Эвакуацию проводят из-за пожара после атаки БПЛА на военном объекте в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится частичная эвакуация жителей из района, где возник пожар на объекте Минобороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Жителям могут разрешить вернуться в свои дома в течение нескольких часов.

В Ленинградской области объявили отбой опасности БПЛА. В ходе отражения беспрецедентной атаки на регион ночью и утром было сбито 144 беспилотника ВСУ, уточнил губернатор. Обошлось без пострадавших, но зафиксированы последствия на земле. «Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения незначительные – посечение осколками фасадов домов и стекол», – сообщил Дрозденко в «Максе».

На объекте Минобороны России в Ломоносовском районе возник пожар, добавил глава региона. По его словам, создан оперативный штаб «для контроля и управления ситуацией».

«Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. Эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома», – отметил Дрозденко. Глава региона попросил местных жителей отнестись к этому с пониманием и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Ранее сегодня губернатор сообщал о ликвидации силами и средствами Минобороны возгорания недалеко от поселка Большая Ижора. Он указывал, что обломки БПЛА упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленобласти.

Обновлено. В комитете Ленобласти по транспорту сообщили о приостановке движения транспорта между городом Сосновый Бор и Санкт-Петербургом из-за перекрытия движения в направлении Большой Ижоры. В настоящее время сообщение на участке город Ломоносов – Петербург осуществляется посредством пригородных электропоездов от железнодорожной станции Ораниенбаум и автобусного маршрута № 403 от Ломоносова до станции метро Купчино.

Добавим, угрозу атаки БПЛА отменили и в Санкт-Петербурге. Аэропорт Пулково возобновил работу после пяти часов ограничений.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube