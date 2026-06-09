В Петербурге четыре человека погибли при пожаре в ангаре

В Санкт-Петербурге произошел пожар в ангаре около Финляндского вокзала. После тушения обнаружили четверых погибших.
Пожар произошел в Калининском районе Петербурга рядом с Финляндским вокзалом. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров.
«После расчистки завалов обнаружены тела четверых погибших, их личности устанавливаются. Двое были обнаружены под завалами обвалившегося забора, еще двое в самом ангаре», – сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Кроме того, двух пострадавших госпитализировали.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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