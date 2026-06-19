В Ленобласти задержали семь участников экстремистского сообщества

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали семь человек по подозрению в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ по факту создания и деятельности экстремистского сообщества, действующего на территории города Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении.

Следователи установили причастность членов этой банды к трем преступлениям, связанным с нападениями на граждан и их избиениями в период с апреля по октябрь 2025 года.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории северной столицы и области задержаны семь человек в возрасте от 17 до 28 лет.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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