В Петербурге накрыли два мошеннических кол-центра: задержаны 50 человек

Силовики накрыли преступную группу, организовавшую два офиса мошеннического кол-центра в Санкт-Петербурге. Задержаны 30 граждан России и 20 иностранцев. Об этом сообщили в в пресс-службе Управления ФСБ России по городу и Ленобласти.

По данным спецслужбы, проведены обыски в офисах, по местам проживания организаторов преступной группы, изъято техническое оборудование, средства связи, деньги, в том числе криптовалюта.

Злоумышленники занимались телефонным мошенничеством, похищая у граждан криптовалюту и другие электронные денежные средства на значительные суммы. Сейчас деятельность кол-центров прекращена.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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