В Петербурге откроется уникальная выставка

В галерее «Мастер» в Санкт-Петербурге 25 июля открывается девятая персональная выставка «Быль и легенды безвизовых путешествий» основателя и руководителя галереи «Краски жизни», члена Союза русских художников Виолетты Пригожиной, награжденной медалью «Гордость России».

В экспозицию вошли восемь новых картин, объединенных общей идеей – провести нить прошлого через древние памятники, духовные символы и реликвии в настоящее, пожинающее плоды великого наследия. Одна из ключевых работ «Поступь времен» в наглядной и художественной форме отражает единую для серии мысль автора: «Поступь времен – образное отражение соответствия современности и величия Римской империи», тем самым объединяя вокруг себя остальные произведения.

«Поступь времен» . Фото из личного архива Виолетты Пригожиной

Тема путешествий всегда была лейтмотивом большинства картин Виолетты Пригожиной, для своих полотен она выбирает виды любимых, дорогих сердцу и памятных мест. В любой из перечисленных работ почитатель искусства может увидеть чуткое и трепетное отношение к заявленной теме. Многочисленные детали говорят о желании донести мысль о том, как важно историческое наследие ушедших времен. Но благодаря живописной красочности картины не ощущаются грозным напутствием современникам, а скорее внушают надежду, предлагая вспомнить, насколько удивителен и многообразен мир вокруг нас.

На протяжении почти десяти лет Виолетта Пригожина в своем творчестве задается сложными вопросами современного мира. Попытками отыскать на них ответы служили следующие выставки художницы: «Воспоминания в ярких красках», «Впечатление (impression) через три столетия», «Поэзия Серебряного века в красках», «Сохранить нельзя разрушить». Галерея «Краски жизни» придерживается выбранной линии своего основателя и предлагает стать причастными к этому непростому, но увлекательному сотворчеству.

Выставка «Быль и легенды безвизовых путешествий» продлится до 8 августа. Вход свободный.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube