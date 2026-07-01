Полтонны кокаина спрятали в тунце: в Питере перекрыли крупный канал поставки наркотиков

Силовики нашли 500 килограммов кокаина в морскому порту Санкт-Петербурга. Наркотики были спрятаны в контейнере с замороженными тушами тунца. Задержан причастный к контрабанде наркотиков из Эквадора россиянин. Об этом сообщила ФСБ России.

У задержанного дома изъяты цифровые носители с криптовалютой на $600 тысяч, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью $1,3 млн и пять элитных автомобилей стоимостью не менее 30 млн рублей.

Возбуждено дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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