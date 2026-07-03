В Ленобласти нашли убитой девочку, которая ушла за грибами и пропала

В Тосненском районе Ленинградской области обнаружено тело пропавшей накануне 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Школьница 2 июля ушла из дома в СНТ «Захожье-5» Тосненского района в лес за грибами и не вернулась. По данным SHOT, последний раз девочка выходила на связь в 17:00. Она позвонила отцу и сообщила, что собирает лисички на опушке, после чего перестала отвечать на звонки.

Пропавшую школьницу сегодня нашли убитой в лесополосе, информирует СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. «Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка», – отметили в СК.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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