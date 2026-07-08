В Калининградской области ураган повалил более 100 деревьев

В Калининградской области ураганный ветер повалил более 100 деревьев. В результате повреждены автомобили и кровля частного дома. Экстренные службы устраняют последствия непогоды.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 8 июля зарегистрировано падение деревьев в количестве 102 единиц, были повреждены 14 автомобилей и одна кровля частного жилого дома (незначительное повреждение).

Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, что в регионе происходят кратковременные отключения электроэнергии. Непогодой в основном задело населенные пункты на побережье, на берегу залива.

«Уже восстановлено электроснабжение в 93 населенных пунктах. Увеличили количество бригад энергетиков до 20, привлекли 23 единицы техники. Специалисты продолжают устранять последствия шторма», – сообщил глава региона.

Кроме того, железнодорожники устраняют обрыв контактной сети в пригородном сообщении, из-за которого сегодня все поезда Светлогорского направления будут следовать до станции Светлогорск-1 и оттуда же отправляться.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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