В Калининграде проходят переговоры делегаций России и МАГАТЭ

В Калининграде проходит очередной раунд переговоров между делегациями России и МАГАТЭ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в Калининграде начались межведомственные консультации. Российскую делегацию возглавляет генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, представителей МАГАТЭ – гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Главной темой нынешних консультаций является ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и ее города-спутника Энергодара на фоне усиления атак со стороны ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность Киева в отношении ЗАЭС эскалирует ситуацию. По его словам, Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и обращает внимание агентства на недопустимость действий ВСУ.

Калининград, Зоя Осколкова

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