В результате жесткой аварии в Карелии перевернулись три автомобиля

В Карелии произошла авария с участием трех автомобилей. В результате пострадали четыре человека.

ДТП произошло на 444-м километре трассы «Кола». По словам очевидцев, за рулем внедорожника был пожилой водитель, еще до аварии автомобиль мотало в разные стороны. Вероятно, мужчине стало плохо.

Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с еще двумя автомобилями. Все три транспортных средства перевернулись.

В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Пострадавших госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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