Житель Ленобласти провалился в дупло и сутки ждал помощи

В Ленобласти спасли мужчину, который застрял в дупле дерева. Об этом сообщает «Леноблпожспас».

Инцидент произошел в городе Луга. Местный житель забрался на клен и провалился в дупло, оказавшись на глубине 2,5 метров и в то же время в 4 метрах над землей.

Мужчина больше суток ждал помощи, пока о нем стало известно и была организована спасательная операция.

Специалисты спилили мешающие ветки и с помощью веревок вытащили потерпевшего. Отмечается, что состояние мужчины удовлетворительное, госпитализация ему не потребовалась.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube