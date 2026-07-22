В Санкт-Петербурге подросток устроил поджог на железной дороге

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о теракте. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, юноша приобрел горючую жидкость и лом, с которыми пришел к железнодорожному перегону между станциями Шувалово и Парголово. Там он поджег релейный и батарейный шкафы.

«На допросе подросток рассказал, что через бот знакомств вступил в переписку с ровесницей, которой, по ее просьбе, отправил геолокацию ряда общественных мест в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении ведомства.

Позднее с юношей связались неизвестные, которые убедили его, что он нарушил закон и будет привлечен к уголовной ответственности. Злоумышленники предложили несовершеннолетнему повредить объект транспортной инфраструктуры в обмен на снятие обвинений. В результате подросток стал фигурантом настоящего уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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