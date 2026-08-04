Склад Wildberries загорелся в Ленобласти после атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ сегодня ранним утром атаковали Ленинградскую область. В небе над регионом было сбито 17 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», – написал глава региона в своем Max-канале.

По его словам, пострадал один человек. Информация о последствиях атаки уточняется.

По данным Росавиации, петербургский аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы на протяжении почти двух часов.

Wildberries позже сообщила о пожаре на своем логистическом объекте в Красном Бору в Ленобласти из-за атаки беспилотников. На месте работают пожарные расчеты. Отмечается, что сотрудники были заблаговременно эвакуированы. По предварительным данным пресс-службы компании, никто не пострадал.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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