В порту Усть-Луга тушат пожар после массированного налета БПЛА

Ленинградская область минувшей ночью подверглась налету украинских беспилотников. За время атаки были сбиты 54 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, в результате повреждения возникло возгорание в порту Усть-Луга, специалисты тушат пожар.

Петербургский аэропорт Пулково с 03:03 мск обслуживал рейсы по согласованию. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили на подлете к столице 12 вражеских дронов. Кроме того, над Севастополем ночью было нейтрализовано шесть БПЛА. Еще порядка 20 дронов ВСУ сбили в Ростовской области.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова