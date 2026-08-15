Пожар уничтожил два корпуса детского лагеря в Ленобласти

Сильный пожар произошел поздно вечером 14 августа в детском лагере «Победа» в поселке Цвелодубово Выборгского района Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил двухэтажное здание спального корпуса. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

До прибытия пожарных сотрудники лагеря эвакуировали 117 детей и 14 взрослых. Пострадавших нет.

В региональной противопожарно-спасательной службе «Леноблпожспас» уточнили, что сгорели два спальных корпуса, которые впоследствии были разобраны.

Причины пожара выясняются.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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