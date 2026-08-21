Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Власти Финляндии утверждают, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает агентство Yle.
Пограничная служба Финляндии зафиксировала пересечение границы к югу от острова Утё.
По словам пограничников, самолет на три минуты углубился в воздушное пространство, преодолев расстояние в 4,7 морской мили.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти относятся к подобным случаям серьезно и расследуют произошедшее.
Хельсинки, Зоя Осколкова
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