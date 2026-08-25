Подростки толпой жестоко избили мужчину по заданию из интернета

В Санкт-Петербурге четырем подросткам предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине по заданию из Сети. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 18 августа четверо несовершеннолетних напали на мужчину в Удельном парке. Трое подростков нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами и палкой по голове и туловищу. Четвертый юнец снимал все на телефон.

В результате нападения мужчине причинены телесные повреждения, которые следствие расценило как тяжкий вред здоровью.

Установлено, что подростки действовали по заданию неизвестного, с которым они общались в одном из мессенджеров.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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