В Санкт-Петербурге один человек погиб при взрыве автомобиля

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Взрыв прогремел на Колпинском шоссе, на территории Славянки. Автомобиль начал движение, когда произошла детонация. Взрывной волной повредило припаркованные рядом машины.
Как сообщает «Фонтанка», в авто находился подполковник с супругой. 53-летний мужчина погиб на месте, женщина находится в критическом состоянии.
Предположительно, причиной ЧП могло стать самодельное взрывное устройство. На месте работают экстренные службы и правоохранители.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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