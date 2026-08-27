В Санкт-Петербурге один человек погиб при взрыве автомобиля

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел на Колпинском шоссе, на территории Славянки. Автомобиль начал движение, когда произошла детонация. Взрывной волной повредило припаркованные рядом машины.

Как сообщает «Фонтанка», в авто находился подполковник с супругой. 53-летний мужчина погиб на месте, женщина находится в критическом состоянии.

Предположительно, причиной ЧП могло стать самодельное взрывное устройство. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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