Пожар начался в порту Усть-Луга в Ленобласти после атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ ночью ударили по портовой зоне Усть-Луги в Ленинградской области. В результате атаки произошел пожар, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы, информация о последствиях уточняется.

Позднее глава региона уточнил, что за время атаки БПЛА над Ленобластью было сбито 52 вражеских дрона. «Жертв нет, последствия атаки уточняются», – написал Дрозденко в «Максе».

В регионе на протяжении четырех часов действовал режим воздушной опасности. Петербургский аэропорт Пулково приостанавливал обслуживание рейсов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube