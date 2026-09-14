Двоих детей нашли мертвыми в квартире в Санкт-Петербурге

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух семилетних детей в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, тела двух семилетних детей без признаков насильственной смерти были обнаружены сегодня утром в квартире дома по проспекту Обуховской Обороны.

На месте происшествия проводятся следственные действия. Для установления точной причины смерти несовершеннолетних назначены судебные экспертизы.

Как пишет SHOT, погибшие – братья-близнецы, дети были больны. Данная информация официально не подтверждена.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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