В Санкт-Петербурге ограбили курьера мошенников

В Санкт-Петербурге курьер забрала деньги у жертвы мошенников и была ограблена. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Женщина забрала у пенсионерки деньги «для декларирования», возле дома на Гражданском проспекте на нее напали неизвестные и выхватили пакет с банкнотами.

Примерно в это же время в полицию обратилась 76-летняя жительница города и сообщила, что неизвестные по телефону убедили ее задекларировать сбережения, и она передала женщине-курьеру более 3,1 млн рублей.

Позже в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на Северном проспекте были задержаны грабители.

Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «грабеж». Курьеру мошенников избрана мера в виде обязательства о явке.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова