В центре Петербурга иномарку выбросило на тротуар после ДТП, травмирована женщина

В центре Санкт-Петербурга произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, одна из машин вылетела на тротуар – пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

ДТП произошло в 7:50 на перекрестке Садовой и Гороховой улиц. Столкнулись автомобили BMW и Ford. В результате аварии одну из иномарок выбросило на тротуар, где в тот момент стояла женщина.

«По предварительной информации, пешеход получила травму ноги и была госпитализирована», – говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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