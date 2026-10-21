Под Калининградом в заброшенном колодце нашли мертвым маленького мальчика

В Калининградской области в заброшенном колодце обнаружили тело четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Накануне вечером жительница Черняховского района сообщила, что ребенок остался без присмотра во дворе дома и пропал. В ходе поисков малыша нашли без признаков жизни в заброшенном колодце в поле неподалеку от поселка Соболево.

Следователи произвели осмотр места происшествия. Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле мальчика не обнаружено. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно‑медицинская экспертиза

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Калининград, Зоя Осколкова