В порту Усть-Луга начался пожар после налета БПЛА, есть пострадавшие

Портовая зона Усть-Луга в Ленинградской области в ночь на среду подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. На объекте возник пожар, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«По предварительным данным, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА противника. Целью атаки была портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе», – написал глава региона в своем Max-канале.

По словам Дрозденко, в результате попадания нескольких БПЛА начался пожар, трое работников пострадали, их жизни ничего не угрожает.

Также в результате налета дронов произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть Луге.

Опасность БПЛА была объявлена в Ленинградской области в 00:26. Угроза действовала почти семь часов. Петербургский аэропорт Пулково приостанавливал обслуживание рейсов. Авиагавань возобновила работу около 7:30.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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