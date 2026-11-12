В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с военнослужащим

В Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще один получил травмы.

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел около 7 утра на Колпинском шоссе в Шушарах. В автомобиле было два человека.

В результате погиб находившийся за рулем полковник. Родственник военнослужащего получил ранения и был госпитализирован.

Очевидцы утверждают, что в районе места взрыва ударной волной выбило стекла. На месте работают экстренные службы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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