Около 100 БПЛА сбито над Ленинградской областью

Силы противоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников ВСУ на Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 93 БПЛА. «Боевая работа продолжается», – отметил он в «Максе».

Беспилотную опасность объявили в регионе около 3:35 мск. Первоначально губернатор проинформировал о шести сбитых дронах, позднее о 38 и 49. Таким образом, общее количество перехваченных БПЛА достигло 93.

Дрозденко также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Петербургский аэропорт Пулково в целях обеспечения безопасности полетов принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиавия.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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