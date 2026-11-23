НАТО активизирует деятельность на Балтике, повышая риск прямого конфликта с Россией. Об этом заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников.

«Особую активность Альянс демонстрирует на Балтике, которую он хочет сделать своим внутренним морем… Все это повышает риски как непреднамеренных инцидентов, так и реального прямого конфликта между Россией и блоком», – сказал Маслеников.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на строительство двух железнодорожных паромов для бесперебойной логистики Калининграда. Паромы выйдут на морскую переправу между портами Балтийск и Усть-Луга, которая связывает Калининградскую и Ленинградскую области.

«Президент подчеркивал, что Калининградская область имеет особую географию и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва, Зоя Осколкова

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