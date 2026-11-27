В Ленинградской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. За ночь сбито 45 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в ближайшее время ожидается отбой воздушной опасности.

«Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт – с него работали мобильные огневые группы», – написал глава региона в своем Max-канале.

Режим беспилотной опасности был введен в регионе около 03:20 ночи. В Санкт-Петербурге также объявили угрозу БПЛА.

В петербургском аэропорту вводились временные ограничения на полеты. По данным Росавиации, сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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