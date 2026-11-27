Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявлением заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге.
«В связи с получением информации о случаях заболевания оспой обезьян специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением два человека. Проводится работа по выявлению контактных лиц.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в России есть современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют выявить вирус в кратчайшие сроки.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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