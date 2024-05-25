В Одессе произошла большая драка людей в гражданском с людьми в военной форме

В каналах Телеграма, имеющих отношение к освещению СВО, активно распространяются кадры массовой драки в Одессе.

Если верить авторам пабликов, стычка с участием нескольких десятков человек произошла в курортном районе Аркадия у одного из ночных клубов. Предполагается, что люди в военной форме – сотрудники территориальных центов комплектования, которые обеспечивают поступление людей для нужд ВСУ. Видимо, они собирались раздавать повестки молодым людям. Но точно причины большой драки пока неизвестны.

На кадрах сьемки видно, как люди в гражданском бьют военных и наоборот, все происходит с ожесточением с обеих сторон.

Одесса, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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