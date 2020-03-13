В Перми появился первый больной коронавирусом

В Перми выявлен первый случай коронавируса. Как сообщает интернет-газета «Текст», предварительный диагноз подтвердился у мужчины, госпитализированного в инфекционную больницу. Есть информация, что 10 марта он вернулся из Франции. У заболевшего взяты анализы и направлены для проведения теста на Covid-19 в Новосибирск. Устанавливается так же круг общения больного.

Информацию о первом заболевшем подтверждает и общероссийский штаб по борьбе с коронавирусом. Официально сегодня в стране 45 заболевших, в том числе 1 в Пермском крае.

Пермь, Елена Васильева

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