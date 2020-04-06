Власти рассказали, кого готовы поддержать деньгами в корона-кризис

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников рассказал о том, какие меры поддержки власти готовы предоставить на период коронавирусной изоляции малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает официальный канал региональных властей в телеграме. По словам Колесникова, перечень сфер деятельности, которые пострадали от введения режима самоизоляции, расширен. «Если в первый пакет вошли те сферы деятельности, которые остановились практически сразу, то во второй пакет мы включаем те сферы деятельности, работа которых также зависит от остановившегося бизнеса. Мы предлагаем внести во второй пакет следующие сферы: автоперевозки, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, предоставление бытовых услуг населению – ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салоны красоты, журналистика, рекламные агентства, фотография, обрабатывающие производства, предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группы», – перечислил министр.

По его словам, представителям малого и среднего бизнеса, занятым в этих сферах, будут предоставлены льготы по налогам на имущество и/или доход, а также отсрочка по имущественным налогам и аренде. «Где-то полным пакетом, где-то отдельными мерами», – уточнил Колесников.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 04.04.20

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