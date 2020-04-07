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Вторник, 7 апреля 2020, 11:21 мск

Новости Пермь

Новости, Кратко, Популярное

В Пермском крае 11 новых случаев коронавируса

В Пермском крае зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Все результаты подтверждены лабораторно.

Ранее сообщалось о том, что в регионе 21 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. «Пять человек выздоровели, два летальных исхода», – сообщал краевой оперштаб в официальном телеграм канале.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 06.04.20

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