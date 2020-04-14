В Пермском крае коронавирус выявлен еще у 27 человек

В Пермском крае диагноз «коронавирус» подтвержден еще у 27 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в своем телеграме. Накануне новых заболевших не было. Всего в Прикамье Всего 87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в оперштабе, из новых заболевших 16 человек – это мужчины, десять – женщины и один ребенок. «Три человека прибыли в Прикамье из Англии, Таджикистана и Москвы, остальные имели контакты с заболевшими или были обследованы на коронавирусную инфекцию как заболевшие ОРВИ и пневмонией. Все были ранее госпитализированы и проходят лечение», – уточнили там.

Заболевшие находятся в больницах Перми, Березников, Очера, Соликамска. В оперштабе также уточнили, что рост статистики по выявлению инфицированных в Пермском крае связан с более массовым и качественным тестированием.

Отметим, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса, скончались 170 человек, выздоровели – 1694 человека.

Пермь, Екатерина Норсеева

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