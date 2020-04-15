В Прикамье еще 27 заболевших – все они младше 45 лет

В Пермском крае за сутки выявлено 27 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в федеральном оперштабе. При этом, по данным Минздрава, они давно изолированы и находятся на лечении, поскольку входили в группу контактов с ранее заразившимися Covid-19. В свою очередь, их контакты – под наблюдением врачей.

«Почти все заболевшие – младше 45 лет. Среди них – две женщины и 25 мужчин. 16 человек госпитализированы в Очере, десять – в МСЧ-1 в Перми, один пациент проходит лечение амбулаторно. По словам врачей, состояние здоровья пациентов удовлетворительное», – сообщили в региональном оперштабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 14.04.20

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