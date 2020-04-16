В Прикамье зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 18 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Как уточнили в краевом минздраве, эти люди были уже изолированы, так как входили в группы риска. «Среди заболевших 17 заразились на территории края, еще один – вернулся из Липецка», – уточнили там.

Большинство пациентов люди в возрасте до 45 лет. Точной раскладки по возрастам и полу на сей раз в областном оперштабе давать не стали.

Отметим, общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье увеличилось до 132, на лечении находятся 110 человек. «За время распространения инфекции в регионе 19 человек выздоровели, 3 скончалось. Сейчас на «карантине» дома находится 1825 жителей», – сказали в оперштабе Прикамья.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 15.04.20

В Прикамье еще 27 заболевших – все они младше 45 лет. / В Пермском крае коронавирус выявлен еще у 27 человек. / В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердили у 15 человек. Читать дальше

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