В Прикамье коронавирус подтвердили еще у 12 человек

В Пермском крае за последние сутки выявили коронавирус еще у 12 человек – диагноз подтвержден у восьми мужчин, трех женщин и одного ребенка. «Два человека прибыли из Турции и Москвы, остальные заболели после контакта с другим заболевшим. Большая часть новых пациентов младше 45 лет», – сообщили в оперативном штабе региона со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Там уточнили, что 11 из заболевших – пермяки и один человек из Куеды. «Все заболевшие давно находятся в изоляции и проходят лечение. Круг контактных лиц – под наблюдением специалистов», – добавили в оперштабе.

Всего с начала заболеваемости в Пермском крае диагноз коронавирус нового типа был поставлен 144 жителям региона. Врачи вылечили 21 человека, 120 находятся в медучреждениях сейчас, трое скончались.

Пермь, Екатерина Норсеева

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