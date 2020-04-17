Власти объяснили, как получить QR-код и кто сможет выйти из дома

Представители правительства Пермского края рассказали о том, как идет первая неделя тестирования QR-кодов и ID-номеров, которые позволяют людям выходить на улицу, чтобы добраться до работы из дома или, наоборот, с работы домой. По словам заместителя министра информационного развития и связи региона Андрея Комракова, решение ввести электронные разрешения было принято после того, как чиновники изучили опыт соседних регионов, в том числе – по самоизоляции населения. «В Пермском крае было принято решение разработать сервис, позволяющий выдавать электронные пропуска. Минсвязи сегодня разработало его и запустило в пилотном режиме для органов власти и местного самоуправления, а также предприятий жлищно-коммунального сектора. Электронный пропуск не заменяет бумажный – это аналог. Действует и тот, и другой. Мы решили попробовать на себе – а не на жителях. Мы запустили этот сервис, зная, какие возможности и требования нужны, в пилотной эксплуатации с воскресенья очень много доработок реализовали по предложениям сотрудников, которые получают пропуск», – сказал Комраков.

По его словам, пока что организации не могут подать заявление на регистрацию в сервисе. Однако, когда это произойдет, доступ к нему будет открыт. Для пользователей – как юрлиц, так и физических, – потребуется регистрация на Госуслугах. «Сотрудник, ответственный за регистрацию организации, делает это в сервисе, заполняя поля, необходимые для определения организации по причастности к указу губернатора, где указывается род и вид деятельности», – уточнил Комраков в ходе сегодняшнего брифинга.

Пока неизвестно, как будут включаться организации в список, кому разрешено подавать заявления на оформление электронных пропусков для сотрудников. «Это будет или по ОКВЭДам, или курирующее ведомство, согласно списку приложенных документов», – уточнил он.

После того, как организация будет зарегистрирована, любой ее сотрудник сможет воспользоваться вкладкой «Получить электронный пропуск» на портале «Управляем вместе». «ФИО и паспорт должны быть сверены на портале Госуслуг. У него появится окно, с какой целью он хочет покинуть место жительства, выбирает блок «Работа», указывает организацию, период, когда он там хочет появиться, отправляя запрос на согласование. У куратора этой организации есть личный кабинет, куда в режиме онлайн поступает информация, что пришел запрос от сотрудника, который хочет посетить место работы. И у куратора есть возможность или согласовать, или отклонить. После согласования появится QR-код и ID-номер в личном кабинете у заявителя. Это на случай, если у кого-то нет возможности нет смартфона или возможности распечатать QR-код, можно будет просто записать ID», – добавил замминистра.

В свою очередь, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок уточнил, что выдача QR-кодов не поменяет правила, которые есть сейчас, и не ужесточит их. «Система просто позволяет безукоснительно соблюдать все требования указа губернатора. Сегодня в нем сказано, что пропуск выдается для передвижения от места жительства к месту работы и обратно. Некоторые думают: «Если работодатель дал пропуск, значит я могу постоянно ходить», но это не совсем так. Разрешения выдаются для обеспечения возможности работника прийти и выполнить свою трудовую функцию», – пояснил Гершанок.

Он добавил, что полностью отказываться от бумажных пропусков, которые действуют сейчас, власти пока не планируют. «Если замена будет происходить, то только эволюционным путем, надо это очень аккуратно проводить», – сказал он.

Пермь, Екатерина Норсеева

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