В Прикамье 22 новых случая коронавируса

В Пермском крае за последние сутки подтвердился диагноз коронавирус у 22 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, число заражений достигло 237 случаев в регионе, из них – 12 детей. Как уточнили в региональном оперштабе, врачи вылечили 37 человек, 197 находятся на лечении сейчас, трое скончались. «Еще 1743 находятся «на карантине» по предписанию главного санитарного врача, из них 34 человека с подозрением на Covid-19», – сообщили в региональном оперативном штабе.

Что касается новых зараженных, то среди них десять мужчин, девять женщин и три ребенка. Двое прибыли из ОАЭ, один – из Москвы, а остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. «Большая часть младше 45 лет – десять человек, семь человек в возрасте 45-65, два человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц – под наблюдением специалистов», – добавили в оперштабе.

Пермь, Екатерина Норсеева

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