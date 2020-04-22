Пермский стартап помогает лишившимся работы самозанятым

В Пермском крае разработали приложение, которое может помочь самозанятым, которые лишились работы из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом. «Оно позволяет заниматься любимым делом без рисков, что банк заблокирует счет, заподозрив «неладное» в регулярных поступлениях денег. Пользователям приложения не нужно опасаться обвинения в незаконной предпринимательской деятельности», – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Воспользоваться приложением могут как самозанятые, так и те, кто нуждаются в их услугах. Категорий много: помощь по дому, ремонт и строительство, работа в саду, красота и здоровье, и другие.

При этом в Пермском крае, как и в большинстве регионов России действует ограничительный режим – выходить из дома без разрешения нельзя, за это могут оштрафовать. Однако пояснений по этому поводу нет.

Пермь, Елена Сычева

Пермь. Другие новости 21.04.20

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