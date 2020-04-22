В Пермском крае за сутки прибавилось 29 заболевших коронавирусом

В Пермском крае за последние сутки выявили коронавирус нового типа еще у 29 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. По информации региональных властей, среди новых заболевших 18 мужчин, 10 женщин и один ребенок.

«Один прибыл из Турции, один из Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (15 человек), десять человек в возрасте 45-65, три человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц – под наблюдением специалистов», – сообщили в региональном оперштабе.

Таким образом, число случаев коронавируса в Прикамье достигло 266 человек, выздоровели 43 из них, трое скончались, остальные находятся на лечении.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 22.04.20

Пермский стартап помогает лишившимся работы самозанятым. / В Прикамье 22 новых случая коронавируса. / В Пермском крае 26 новых заболевших с Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»