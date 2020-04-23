Число зараженных коронавирусом пермяков выросло до 287

В Пермском крае число случаев заряжения коронавирусом нового типа достигло 287, сообщили в региональном оперативном штабе. За последние сутки выявлен 21 новый случай. В их числе 10 мужчин, 12 женщин и три ребенка (две девочки и один мальчик). «Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет – 13 человек, четыре человека в возрасте 45-65, один старше 65 лет. Среди заболевших один работник пермской медсанчасти», – сообщили в оперштабе.

Там подчеркнули, что все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц – под наблюдением специалистов.

Пермь, Екатерина Норсеева

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