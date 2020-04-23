Основательница спорт-центров устроилась в реанимацию санитаркой и рассказала о пациентах коронавирусом: «Их привозят в сознание, а они в ужасе, дышать с трудом могут»

Основатель центров терапии движением и обучения тренеров «Анатомия» Любовь Жуковская устроилась на работу санитаркой в реанимационное отделение ГКБ № 31 Москвы. Неделю назад эту больницу перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, а с понедельника она начала принимать первых больных. Жуковская объяснила, зачем устроилась в медучреждение. «Сегодня я официально принята на работу на должность уборщицы. Правда, задач побольше – помимо уборки ухаживать за людьми, мыть их, переворачивать, кормить и так далее, а они иногда умирают. В нынешнее непростое для всех нас время я не могу представить для себя более осмысленной деятельности, чем быть там, пока мое Дело вынужденно простаивает», – написала она в своем инстаграме.

Жуковская рассказывает о тяжелых пациентах, которых видит на работе каждый день. «Все, кто лежат на ИВЛ не приходят в сознание благодаря пропофолу – это наркоз. На нем все, кто, как здесь говорят, «залетел на трубу». У них торчит множество трубок из всех мест. Периодически из легких им откачивают жидкость в санаторы – большие объемы, литрами. Еще их нужно переворачивать на живот, чтобы показатель кислорода в крови поднять. На животе показатель уровня кислорода (сатурация) выше. У большинства лишь на какое-то время. Главное не «залететь на трубу», говорят медсестры и санитарки. Это про ИВЛ. Иначе, скорее всего, «уйдет» человек. Привозят их еще относительно в сознании, в ужасе от происходящего, дышать с трудом могут.. а дальше у большинства быстрое ухудшение. Тогда «на трубу». У некоторых стоят нефростомы – выводят мочу, когда почки «потеряны». Высокая температура ввергает организм в шок, могут отказывать органы. До гемодиализа. В реанимации подавляющее большинство людей за 70, хотя есть 45+. Лишний вес (!!!), сердечно-сосудистые, онкология, диабет – эти плохо справляются. Особенно толстяки! Слышите? Нельзя толстеть! Двигайтесь», – пишет Жуковская.

Также она рассказывает о том, что пневмония от коронавируса развивается «необычно стремительно». «Смертей много по сравнению с обычным временем. «Мрут пачками», – между собой говорят санитарки и медсестры. Люди задыхаются и становятся темно-фиолетовыми. Плохое осложнение на легкие – особенность этого вируса, с которой не справляются больные люди и слабые старики», – рассказывает она.

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