В Пермском крае 31 новый заболевший коронавирусом

За последние сутки в Пермском крае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 318, из них 234 человека находятся на лечении, выздоровели 52 (за последние сутки – один житель Перми и трое из Чайковского), четверо умерли. 1930 человек «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.

«Среди новых заболевших 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (20 человек), семь человек в возрасте 45-65, один – старше 65 лет», – сообщили в оперштабе региона.

Там утверждают, что все новые заболевшие были давно изолированы как контактные.

Пермь, Елена Сычева

Пермь. Другие новости 23.04.20

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