В Прикамье будут закрывать на 14-дневный карантин приезжающих из Москвы и Петербурга

В Пермском крае власти приняли решение закрывать на двухнедельный карантин тех, кто возвращается из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщили в региональном оперштабе. Решение принято по инициативе главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева.

«Для повышения безопасности жителей Пермского края на оперштабе по борьбе с коронавирусом принято решение о направлении приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области на 14-ти дневный карантин», – сообщили в оперштабе.

Там уточнили, что всем, кто возвращается из столиц или Подмосковья, нужно сообщить о своем прибытии на горячую линию краевого минздрава по телефону +7(342) 258-07-87.

Пермь, Екатерина Норсеева

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